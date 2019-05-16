Меркель: Єврокомісії не вдасться зупинити "Північний потік-2"

Європейська комісія не зможе заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Канцлер відзначила, що проект газопроводу практично повністю затверджений. У той же час, вона визнала, що в новій газовій директиві Європейського союзу є можливості опротестувати здійснення будівництва газопроводу.

Ключовим питанням в "Північному потоці 2", за словами Меркель, є важливість збереження транзиту російського газу через територію України після закінчення будівництва.

"Україна повинна залишатися транзитною країною, незважаючи на Північний потік", - сказала Меркель.

Нагадаємо, Датське енергетичне агентство представило на розгляд громадськості звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище маршруту морського російського газопроводу "Північний потік-2", на південний схід від острова Борнхольм. Цей маршрут, на думку агентства, проходить через виняткову економічну зону Данії, за межами датських територіальних вод.