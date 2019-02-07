Меркель: ЄС не буде залежати від газу з Росії

Меркель заявила, що Німеччина проведе диверсифікацію

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Окажемся ли мы в зависимости от России благодаря второму газопроводу? Я говорю: "Нет", если мы в то же время проведем диверсификацию", - заявила она.

Напомним, американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, посол США в Дании Карла Сэндс и посол США в Германии Ричард Гренелл призвали Европу к отказу от строительства российского газопровода "Северного потока-2". По их мнению, газопровод может значительно усилить давление России на ЕС, что представляет опасность для Евросоюза и для всего Запада.

РБК-Украина сообщало, что Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта "Северный поток-2". Франция не хочет усиливать зависимость от России.

До этого польские евродепутаты высказались против "Северного потока-2". В частности, они убеждены, что проект газопровода "Северный поток-2" является невыгодным для Польши и служит на интересы России ослабить Европейский союз.