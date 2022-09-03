RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У мерії Запоріжжя пояснили походження звуків вибухів вночі

Фото: у Запоріжжі чули звуки вибухів (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Звуки вибухів, які могли чути вночі 3 вересня жителі Запоріжжя, доносилися з інших районів області, де, ймовірно, були "прильоти".

Про це заявив в.о мера Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Він уточнив, що звуки вибухів могли чути в декількох районах.

"За попередньою інформацією, це було відлуння ворожих прильотів, які відбулися за межами міста. деталі уточнюються", - повідомив Куртєв.

Нагадаємо, 29 серпня унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя пошкодження отримали 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків.

Вночі 28 серпня окупанти також обстрілювали Запоріжжя. П'ять осіб постраждали.

27 серпня росіяни обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя