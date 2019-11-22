В мерії Одеси проходять обшуки

Співробітники Служби безпеки України (СБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) і Генпрокуратури проводять обшуки мерії Одеси і в муніципальному департаменті фінансів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Зазначається, що слідчі вилучають документи в департаменті фінансів і юридичному департаменті. За неперевіреною інформацією, їх цікавить фінансова допомога, яку місто надає КП "Теплопостачання м. Одеса". За останній рік це підприємство поглинуло майже мільярд бюджетних гривень.

Також обшукують приміщення департаменту з організації роботи міськради. Слідчі дії пов'язані з погашенням за рахунок міського бюджету 200-мільйонного боргу підприємства КП "Теплопостачання м. Одеса" перед банком "Надра".

Раніше повідомлялося, що в середу, 6 листопада, на засіданні Вищої антикорупційного суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувальний акт стосовно міського голови Одеси Геннадія Труханова.

РБК-Україна писало, що НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова. Його звинувачували у заволодінні 185 млн гривень міського бюджету.