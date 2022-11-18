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Сеть стабилизировали. Отключение света в Киеве снова по графикам

Фото: Отключение света в Киеве снова по графику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 18 ноября, специалистам удалось сбалансировать энергосистему, поэтому отключение электроэнергии в Киеве будет происходить по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"НЕК Укрэнерго удалось сбалансировать энергосистему. Возвращаемся к стабилизационным отключениям по графикам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, их следует искать на сайте ДТЭК Киевские электросети.

"Потребляйте электроэнергию умеренно! Это ваша поддержка энергетического фронта", - добавили напоследок.

Напомним, что сегодня, 18 ноября, в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики стабилизационных отключений пока не действуют.

При этом ранее в КГГА сообщали об отказе от аварийных отключений света и переходе к плановым. Но власти готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии.

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