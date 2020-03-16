Мережко: Україну підтримують незалежно від того, хто є президентом США

Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

У комітеті Ради заявили, що Україна користується двопартійною підтримкою

Голова парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що США підтримують Україну незалежно від того, хто є президентом Америки в даний момент. Про це Мережко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Мережко зазначив, що Україна користується двопартійною підтримкою.

"У наш комітет приїжджали представники обох партій, демократів і республіканців, і їх головний меседж полягав у тому, що Україну підтримують незалежно від того, хто є президентом в даний момент, тобто ми користуємося двопартійною підтримкою", - розповів він.

За його словами, в США головними є інститути, а не особистості, і ці інститути налаштовані на всебічну підтримку України.

"США - це основний наш партнер, союзник і друг, і без їх підтримки, на жаль, Путін дуже далеко просунувся б на територію України. Тому їх думку нам обов'язково треба враховувати", - додав він.

Однак, зазначимо, що президент України Володимир Зеленський розчарований, що конкретного запрошення в США все ще не надійшло.