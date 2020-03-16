ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мережко: Україну підтримують незалежно від того, хто є президентом США

Новини » Політика     16.03.2020 - 08:58
Мережко: Україну підтримують незалежно від того, хто є президентом США
Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

У комітеті Ради заявили, що Україна користується двопартійною підтримкою

Голова парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що США підтримують Україну незалежно від того, хто є президентом Америки в даний момент. Про це Мережко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Мережко зазначив, що Україна користується двопартійною підтримкою.

"У наш комітет приїжджали представники обох партій, демократів і республіканців, і їх головний меседж полягав у тому, що Україну підтримують незалежно від того, хто є президентом в даний момент, тобто ми користуємося двопартійною підтримкою", - розповів він.

За його словами, в США головними є інститути, а не особистості, і ці інститути налаштовані на всебічну підтримку України.

"США - це основний наш партнер, союзник і друг, і без їх підтримки, на жаль, Путін дуже далеко просунувся б на територію України. Тому їх думку нам обов'язково треба враховувати", - додав він.

Однак, зазначимо, що президент України Володимир Зеленський розчарований, що конкретного запрошення в США все ще не надійшло.

У США отримають експериментальну дозу вакцини від коронавірусу У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб
Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнавыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся