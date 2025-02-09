В сети заявили о похищении и избиении преподавателя Львовского университета: реакция ТЦК

На днях в сети друг работника ЛНУ им. Франко Степана Бильченко сообщил, что его товарища якобы задержали и похитили работники ТЦК в районе Стрыйского рынка во Львове, когда он направлялся на работу. Известно, что Бильченко работает старшим лаборантом кафедры ядерной физики Львовского университета.

Мужчина отметил, что Бильченко якобы доставили в Лычаковско-Железнодорожный ТЦК и заставили за два часа пройти ВВК.

По его словам, впоследствии Бильченко нашли на обочине трассы в Житомирской области под Киевом с переломом черепа и отеком мозга. Сейчас он в критическом состоянии.

Реакция ТЦК

Во Львовском областном ТЦК заявили, что Степан Бильченко не состоял на воинском учете и не имел права на отсрочку, поскольку работал лаборантом. После прохождения ВВК его доставили в воинскую часть.

Военные уверяют, что противоправных действий в отношении мужчины совершено не было.

"Поэтому гражданин Бильченко Степан Борисович был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП. Прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой признан годным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Никаких медицинских или любых других документов, которые бы предоставляли ему право на отсрочку не представил", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что мужчину доставили в воинскую часть А2900 в Житомире для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

В комментарии под публикацией товарища Бильченко 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск сообщил, что мужчина 7 февраля самовольно покинул воинскую часть и признался в своем поступке полиции. По словам представителей ТЦК, мужчина якобы признался, что планировал СОЧ и есть подтверждающие материалы этого факта.



скриншот facebook.com/Vladyslav_Kononov

Стоит добавить, что военные не прокомментировали информацию об избиении работника Львовского университета и причины его госпитализации.

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, мужчина выпрыгнул с авто по дороге, в результате чего получил ранение.