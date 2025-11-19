В сети появилось интервью Стива Джобса, которого раньше никто не видел: что он говорил

Расширенное интервью Джобса о технологиях и кино

В 1996 году Стив Джобс дал расширенное интервью, где рассуждал о пересечении технологий и киноиндустрии. Он вспоминал компании, которые пытались зайти в Голливуд, инвестируя в кино, но так и не создав успешных проектов.

По словам Джобса, для таких фирм придумали термин "Sillywood" - компании, которые пытались привлечь инвестиции, но не выпустили ни одного продукта. Pixar же стала единственным примером, где встреча Кремниевой долины и Голливуда действительно принесла успех.

Джобс описывает "перевернутую иерархию" в Pixar: "Я чувствую, что работаю на всех этих людей, потому что именно они делают всю блестящую работу" - отметил он. Он особенно хвалит сотрудников, включая президента Эда Кэтмэлла, и режиссера Джона Лассетера.

Кнут и пряник: подходы Голливуда и Кремниевой долины

Джобс отметил, что Голливуд использует "кнут" в виде контрактов, тогда как Кремниевая долина предпочитает "пряник" - опционы на акции. По его словам, Pixar выбрала второй подход, что требовало постоянной работы над удержанием ключевых сотрудников. Он подчеркнул, что компания ежедневно стремится стать лучше, чтобы сотрудники не хотели уходить, и при этом допустил, что те, кто не хочет оставаться в Pixar, возможно, должны уйти.

Технологии для Джобса были важны, но не первичны: "Наши амбиции растут так же быстро, как и технологии, которые их подпитывают" - подчеркнул он. Однако, по его мнению, настоящее наследие создает искусство: "Я думаю, что люди будут смотреть "Историю игрушек" через 60 лет. Не из-за компьютерной графики, а из-за истории о дружбе" - заявил Джобс.

История Pixar и планы на будущее

Pixar появилась после того, как Джобс приобрел подразделение компьютерной графики Lucasfilm и сделал его независимой компанией, оставаясь ее основным акционером до продажи Disney в 2006 году. Премьера "История Игрушек 5" запланирована на 19 июня 2026 года, а сюжет будет посвящен тому, как современные устройства, включая iPad, вытесняют традиционные игрушки.

Архив Стива Джобса был создан в 2022 году Лорин Пауэлл Джобс, Тимом Куком и Джони Айвом. На сайте собраны цитаты, фото, видео и письма Джобса, а также предоставляются гранты для молодых авторов.