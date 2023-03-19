В сети появились фото и видео дрона, упавшего в Тульской области РФ

"Первые кадры с места падения неизвестного беспилотника под Тулой. Судя по метке специалистов на фото, предположительная дальность его полета — 600 км", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сотрудники экстренных служб выясняют, кому принадлежит беспилотник.

Напомним, сегодня стало известно о падении дрона в Тульской области России. Беспилотник выявили между населенными пунктами Петровское и Маловель. Кому он принадлежит - неизвестно.

Кроме того, сегодня в Курской области прозвучали взрывы. Власти региона пожаловались на "обстрел" нескольких приграничных населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.