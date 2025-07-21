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В сети сообщили о пожаре в киевском метро из-за атаки: что произошло на "Лукьяновской"

Фото: в Киевском метрополитене вспыхнул пожар во время атаки дронов (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве на станции Лукьяновская наблюдается сильное задымление. В сети предполагают, что причиной является пожар из-за атаки российских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

В частности, местный Telegram-канал "Реальный Киев" публикует видео с сильным задымлением на станции, где сейчас находятся много людей.

Отметим, во время тревог метро работает как укрытие для гражданских.

Обновлено 04:22

Начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки поврежден вход станции метро. Предварительно без пострадавших.

Обновлено 04:38

Кличко сообщил о поврежденном входе на станцию метро "Лукьяновская". Пожара на станции нет. Сейчас там усилили режим проветривания.

Комбинированная воздушная атака России

В ночь на 21 июля российский агрессор массированно атакует Украину дронами "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.

О последствиях вражеского удара в Киеве - читайте в нашем авторском материале.

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КиевАтака дронов