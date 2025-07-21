В сети сообщили о пожаре в киевском метро из-за атаки: что произошло на "Лукьяновской"

В частности, местный Telegram-канал "Реальный Киев" публикует видео с сильным задымлением на станции, где сейчас находятся много людей.

Отметим, во время тревог метро работает как укрытие для гражданских.

Обновлено 04:22

Начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки поврежден вход станции метро. Предварительно без пострадавших.

Обновлено 04:38

Кличко сообщил о поврежденном входе на станцию метро "Лукьяновская". Пожара на станции нет. Сейчас там усилили режим проветривания.