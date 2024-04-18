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В сети сообщают о пожаре на газопроводе в Харьковской области

Четверг 18 апреля 2024 20:47
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В сети сообщают о пожаре на газопроводе в Харьковской области Иллюстративное фото: на газопроводе в Харьковской области произошел взрыв 18 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Харьковской области сегодня, 18 апреля, произошел порыв газопровода высокого давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы и местное издание "Думка".

Около 20.30 четверга, 18 апреля, в социальных сетях начали распространяться видео с пожаром на газопроводе в Харьковской области.

Как пишут в сети, взрыв произошел около 18.30 на газовом замерном узле высокого давления.

По состоянию на 20:40 официальные источники не сообщали о пострадавших или о причинах ЧП.

По данным местных СМИ, авария произошла в селе Копанка Донецкой территориальной громады Изюмского района.

Как рассказал один из рабочих газодобывающей компании, авария возникла в результате порыва трубопровода. По его словам, она не масштабна, а возгорание будет ликвидировано после того, как только выгорит газ, находившийся в трубопроводе от ближайшей заслонки до места порыва.

"Прорвало трубу. Давление высокое, поэтому так ярко и горит. Уже все перекрыли", - сказал он.

Напомним, во время массированной воздушной атаки россиян утром 11 апреля два подземных газовых хранилища Украины попали под удар.

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ГСЧС Харьков Взрыв Газ
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