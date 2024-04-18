В сети сообщают о пожаре на газопроводе в Харьковской области
В Харьковской области сегодня, 18 апреля, произошел порыв газопровода высокого давления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы и местное издание "Думка".
Около 20.30 четверга, 18 апреля, в социальных сетях начали распространяться видео с пожаром на газопроводе в Харьковской области.
Как пишут в сети, взрыв произошел около 18.30 на газовом замерном узле высокого давления.
По состоянию на 20:40 официальные источники не сообщали о пострадавших или о причинах ЧП.
По данным местных СМИ, авария произошла в селе Копанка Донецкой территориальной громады Изюмского района.
Как рассказал один из рабочих газодобывающей компании, авария возникла в результате порыва трубопровода. По его словам, она не масштабна, а возгорание будет ликвидировано после того, как только выгорит газ, находившийся в трубопроводе от ближайшей заслонки до места порыва.
"Прорвало трубу. Давление высокое, поэтому так ярко и горит. Уже все перекрыли", - сказал он.
Напомним, во время массированной воздушной атаки россиян утром 11 апреля два подземных газовых хранилища Украины попали под удар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.