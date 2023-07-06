В сети сообщают об обстреле оккупированной Ясиноватой (фото)

Отмечается, что Ясиноватая могла попасть под обстрел РСЗО "Град".

"Побиты дома, магазин, перебиты водовод и газопровод", - говорится в сообщении.

Telegram-каналы добавляют, что в результате обстрела ранения получил местный житель.

Также было опубликовано видео, на котором удалось зафиксировать момент "прилета" в городе.

Ситуация в Ясиноватой

Город был захвачен боевиками "ДНР" еще в 2014 году, линия разграничения проходила буквально по границам Ясиноватой. Город расположен недалеко от захваченного Донецка и подконтрольной украинским властям Авдеевки.

Вчера во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой раздались взрывы в районе железной дороги. Неделю назад в Ясиноватой сообщали о взрывах в районе железнодорожного вокзала.