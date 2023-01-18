Жителей Ивано-Франковской области предупреждают о взрывах: что нужно знать

В Ивано-Франковской области жители могут слышать звуки взрывов. Причиной тому является проведение учений военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

"Вниманию жителей области Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов в то время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - написала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные проводят учения на северной границе страны, они отрабатывают уничтожение вражеских колонн, ДРГ, а также ведение оборонного боя.

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