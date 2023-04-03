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В сети показали последние секунды перед ликвидацией Татарского

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Санкт-Петербург, Понедельник 03 апреля 2023 21:09
В сети показали последние секунды перед ликвидацией Татарского Фото: Владлен Татарский, российский пропагандист (t.me/vladlentatarsky)
Автор: Иван Носальский

В сети обнародовали видео на котором можно заметить последние мгновение перед взрывом на вечере коллаборанта и российского пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

На видео присутствует момент вручения Татарскому статуэтки, которая, как полагают правоохранители страны-агрессора, позже взорвалась.

При этом на кадрах можно заметить и задержанную Дарью Трепову, которую обвиняют в подрыве кафе. Она находилась внутри помещения, когда произошел взрыв.

Напомним, ранее стало известно, что вчера, 2 апреля, в Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе, в результате чего погиб Татарский.

Позже СМИ выяснили, что кафе, в котором прогремел взрыв, находится неподалеку от квартиры российского диктатора Владимира Путина.

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