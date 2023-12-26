В сети показали момент прилета по кораблю "Новочеркасск" (видео)

В сети появилось видео удара по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии (Крым). После прилета на кадрах можно увидеть мощную детонацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео, обнародованное в соцсетях.

Отметим, что российская пропаганда активно распространяет информацию о том, что БДК "Новочеркасск" якобы "получил незначительные повреждения". Тем временем Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, на борту корабля были "Шахеды", которые РФ запускает по Украине. Это может объяснять, почему взрыв после прилета был такой силы.

Также в местном Телеграм-канале "Крымский ветер" опубликовали фотографию с кораблем, сделанную сегодня днем. В подписи отмечают, что на фото можно увидеть то, что осталось от "Новочеркасска".

Фото: остатки от БДК "Новочеркасск" после ракетной атаки (t.me/Crimeanwind)

Уничтожение корабля "Новочеркасск" в Феодосии

Напомним, по словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосийском порту был атакован крылатыми ракетами из тактической авиации около 02:30.

На борту корабля на момент взрыва находились вражеские "Шахеды", которые россияне каждую ночь пускают по Украине, это подтвердили в Центре стратегических коммуникаций.

Также известно, что в результате мощного взрыва в нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах, а

более 350 человек были эвакуированы из ближайших к порту домов.

Оккупационная "власть" сообщила об одном погибшем из-за атаки и еще 4 раненых, а о возможных потерях среди личного состава на корабле традиционно молчит.

Все, что известно о российском корабле "Новочеркасск" и его уничтожении - читайте в материале РБК-Украина.

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