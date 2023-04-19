В сети пишут, что в Севастополе прозвучали выстрелы и пуски ракет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

"В Севастополе слышна пулеметная стрельба и пуск ракеты", - пишут там, ссылаясь на слова местного жителя.

Также в канале добавляют, что в городе прозвучал еще один пуск ракеты. Учений так называемые "власти" не анонсировали.

"Если слышите громкие звуки в центре, то это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты. В городе все спокойно", - написал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уже после того, как в городе раздались выстрелы и пуски ракет.