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В сети пишут о мобилизованном, который "обчистил" кабинет военкома. Что говорят в ТЦК

Фото: в Закарпатском ТЦК опровергали информацию о краже крупной суммы средств (facebook.com/zkotck)
Автор: Татьяна Степанова

В соцсетях появилась информация, что якобы мобилизованный похитил 27 тысяч евро у начальника Закарпатского ТЦК, когда его доставили на ВВК. В военкомате заявили, что это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Закарпатского ОТЦК и СП.

"В социальных сетях стремительно распространяется информация, якобы о краже "крупной суммы средств" из помещения, не названного автором публикации, ТЦК и СП Закарпатской области. официально заявляем, никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что текст публикации содержит признаки дезинформации, а использование изображений и видео из неизвестных источников добавляет манипуляционного контекста. Подобные действия направлены на дискредитацию ВСУ и создание недоверия среди граждан к деятельности ТЦК.

Кроме того, как подчеркнули в военкомате, первоисточники, которые распространяют лживую информацию, неоднократно генерируют со своих страниц материалы с элементами пророссийской пропаганды, что ставит под сомнение объективность их заявлений.

"Призываем всех участников коммуникационного процесса не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам", - добавили в Закарпатском ТЦК.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что вечером понедельника, 13 января, в Харькове было совершено нападение на работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Одного из злоумышленников задержала полиция.

Также ранее мы рассказывали, что в Виннице произошел конфликт с участием полиции, ТЦК и гражданских.

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