В сети пишут об очередной "атаке" на нефтеперерабатывающий завод в России

В Краснодарском крае России, который граничит с Украиной, сегодня, 28 мая, якобы был атакован нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По его информации, Ильский нефтеперерабатывающий завод хотели "атаковать" при помощи беспилотников, но "они все были сбиты".
В сети пишут о том, что на территории завода упали обломки, но инфраструктура предприятия якобы не пострадала.
Отметим, что вчера, 27 мая, россияне заявляли об "атаках" беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. О якобы попытках нанести удар по НПЗ было известно в Псковской и Тверской областях России.
В Псковской области губернатор заявлял о повреждении административного здания нефтепровода.
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