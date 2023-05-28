В сети пишут об очередной "атаке" на нефтеперерабатывающий завод в России

По его информации, Ильский нефтеперерабатывающий завод хотели "атаковать" при помощи беспилотников, но "они все были сбиты".

В сети пишут о том, что на территории завода упали обломки, но инфраструктура предприятия якобы не пострадала.

"Атаки" на российские нефтеперерабатывающие заводы

Отметим, что вчера, 27 мая, россияне заявляли об "атаках" беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. О якобы попытках нанести удар по НПЗ было известно в Псковской и Тверской областях России.

В Псковской области губернатор заявлял о повреждении административного здания нефтепровода.