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В сети пишут об атаке на аэродром в Рязанской области РФ

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Рязанская область, Четверг 20 июля 2023 19:50
В сети пишут об атаке на аэродром в Рязанской области РФ Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Аэродром в Рязанской области России мог быть атакован предварительно с помощью БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"По информации источников, аэродром атаковали примерно в 3 часа ночи 20 июля - в это время был слышен взрыв", - говорится в заявлении.

Отмечается, что позже следы его последствий - воронку диаметром 10 см, глубиной 1,5 см - обнаружили в районе стоянки самолетов в Московском районе области в ночь на 20 июля.

В сети пишут об атаке на аэродром в Рязанской области РФ

Фото: Рязанская область (google.com/maps)

"По предварительным данным, взрыв мог быть осуществлен с помощью квадрокоптера, изготовленного кустарным способом. Повреждений и пострадавших нет", - пишет Baza.

Взрывы в Крыму

Напомним, информацию о взрывах в Раздольном сегодня утром начали распространять российские пропагандистские Telegram-каналы.

Они уточняли, что там якобы были повреждены четыре административных здания. Позже в сети появилось видео атаки.

Взрывы в Крыму в последнее время гремят все чаще. К примеру, сегодня днем их фиксировали в районе двух аэродромов. Детали инцидента пока неизвестны.

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