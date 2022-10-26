Сеть мультимаркетов "Аврора" запустила благотворительную акцию в поддержку украинских военных

Продолжительность акции - 6 недель, цель - собрать 3 000 000 грн на дроны для ВСУ.

"Мы верим, что благодаря поддержке наших клиентов, эта идея воплотится в реальность и украинские казаки на Востоке и Юге Украины получат дополнительное преимущество над врагом", - говорится в сообщении сети.

Чтобы достичь цели, была создана уникальная коллекция фишек с супергероями - это всем известные казаки Грай, Око и Тур, к которым присоединилась также смелая казачка Аврора. Каждый персонаж имеет 4 воплощения, эволюционируя вместе с Украиной. Коллекция представляет 4 эры. Тот, кто приобретет все 24 фишки, сможет хранить их в специальном стилизованном альбоме, играть с друзьями или дарить.

Коллекция подчеркивает, что все украинцы - казацкого рода и показывают эволюцию защитников от 1648 года до будущего 2030 - когда Украина уже представлена отстроенной и расцветшей.

Приобрести фишку по специальной цене можно при покупках в "Авроре" на сумму от 80 грн. Акционная стоимость фишки составляет 2 грн, и 50% средств от каждой будут идти на дроны для ВСУ.

Дополнительно приобрести фишку с украинским супергероем или героиней можно за покупку продукции партнеров сети. Или отдельно на кассе за 10 гривен, 9 из которых передают на покупку дронов. Во всех магазинах сети "Аврора" продаются альбомы для коллекционирования. Их цена составляет 99 грн., и 10 грн. по продаже каждого альбома перечисляют на покупку дронов.

Кроме продажи коллекционных фишек и альбомов, акция имеет и другие проявления.

7 октября стартовал благотворительный онлайн-забег, присоединиться к которому может кто угодно и где угодно. Локация и дистанция произвольны, а регистрация занимает всего несколько минут: необходимо заполнить форму на сайте, сделать донат по реквизитам прямо в фонд "Вернись живым", указать почтовые данные. Каждый участник получит памятную медаль и подарки от партнеров. Забег продлится до 7 ноября.

К благотворительной акции также присоединились украинские артисты - Анна Тринчер и POSITIFF. 14 октября, в День Казачества они представили песню "Какой ты казак", которая была создана в поддержку акции "Казаки и Аврора". Песня сразу нашла отклик в сердцах украинцев и заняла топовые позиции в чартах, а в ТикТок только за первые 2 дня было снято более 30 000 видео с ее использованием.

Трек "Какой ты казак" поднимает боевой дух украинцев, напоминает, что все мы - казацкого рода, а челлендж помогает еще быстрее распространить информацию о благотворительной инициативе.

Акция получила много положительных отзывов и поклонников как среди детей, так и среди взрослых, поэтому за первые 2 недели активности удалось собрать половину запланированной суммы.

В компании также поблагодарили "БИЕ ГРУПП", представителя "Panasonic", украинских блогеров, информационных партнеров: NewDay FM, AIN.UA, 9 канал Днепр, RAU, TradeMasterGroup.

"Основной посыл, который хотели донести этой акцией – уверенность в том, что Украина была, есть и будет. Что стоит ценить и уважать прошлое, быть активными участниками сегодняшних событий и стремиться к процветающему будущему", - отметил директор по маркетингу "Авроры" Роман Сивковский.