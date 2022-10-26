Мережа мультимаркетів "Аврора" запустила благодійну акцію на підтримку українських військових

Тривалість акції - 6 тижнів, мета - зібрати 3 000 000 грн на дрони для ЗСУ.

"Ми віримо, що завдяки підтримці наших клієнтів, ця ідея втілиться в реальність і українські козаки на Сході і Півдні України матимуть додаткову перевагу над ворогом", - йдеться в повідомленні мережі.

Щоб досягти мети, було створено унікальну колекцію фішок з супергероями - це всім відомі козаки Грай, Око і Тур, до яких приєдналася також смілива козачка Аврора. Кожен персонаж має 4 втілення, еволюціонуючи разом з Україною. Колекція представляє 4 епохи. Той, хто придбає усі 24 фішки, зможе зберігати їх у спеціальному стилізованому альбомі, грати з друзями або дарувати.

Колекція підкреслює, що всі українці - козацького роду і показує еволюцію захисників від 1648 року до майбутнього 2030 - коли Україна вже представлена відбудованою та розквітлою.

Придбати фішку за спеціальною ціною можна за покупки в "Аврорі" на суму від 80 грн. Акційна вартість фішки становить 2 грн, і 50% коштів від кожної йтимуть на дрони для ЗСУ.

Додатково придбати фішку з українським супергероєм чи героїнею також можна за покупку продукції партнерів мережі. Або окремо на касі за 10 гривень, 9 з яких передають на купівлю дронів. Також в усіх магазинах мережі "Аврора" продаються альбоми для колекціонування. Їхня ціна становить 99 грн, і 10 грн з продажу кожного альбому перераховують на купівлю дронів.

Окрім продажу колекційних фішок та альбомів, акція має також інші проявлення.

7 жовтня стартував благодійний онлайн-забіг, доєднатися до якого може будь-хто і будь-де. Локація та дистанція є довільними, а реєстрація займає всього декілька хвилин: необхідно заповнити форму на сайті, зробити донат за реквізитами прямо у фонд "Повернись живим", вказати поштові дані. Кожен зареєстрований учасник отримає пам’ятну медаль та подарунки від партнерів. Забіг триватиме до 7 листопада.

До благодійної акції також долучилися українські артисти - Анна Трінчер та POSITIFF. 14 жовтня, в День Козацтва вони презентували пісню "Який ти козак", яка була створена на підтримку акції "Козаки та Аврора". Пісня одразу знайшла відгук у серцях українців та зайняла топові позиції в чартах, а у ТікТок лише за перші 2 дні було знято понад 30 000 відео з її використанням.

Трек "Який ти козак" піднімає бойовий дух українців, нагадує, що всі ми - козацького роду, а челендж допомагає ще швидше розповсюдити інформацію про благодійну ініціативу.

Акція отримала багато позитивних відгуків і прихильників як серед дітей, так і серед дорослих, тому за перші 2 тижні активності вдалося зібрати половину запланованої суми.

В компанії також подякували "БІЄ ГРУП", що є представником "Panasonic", українським блогерам, інформаційним партнерам: NewDay FM, AIN.UA, 9 канал Дніпро, RAU, TradeMasterGroup.

"Основний посил, який хотіли донести цією акцією, – впевненість у тому, що Україна була, є і буде. Що варто цінувати та поважати минуле, бути активними учасниками сьогоднішніх подій та прагнути до квітучого майбутнього", - зазначив директор з маркетингу "Аврори" Роман Сівковський.