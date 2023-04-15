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Mercedes перестала сотрудничать с Молдовой из-за возможного реэкспорта автомобилей в РФ

Фото: Mercedes (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Mercedes-Benz официально не будет больше работать в Молдове. Это произошло из-за возможного реэкспорта автомобилей в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дистрибьютора Mercedes-Benz в Молдове, которое приводит Autoblog.

"В настоящее время Grand Premium SRL больше не является нашим дистрибьютором в республике Молдова", - говорится в сообщении.

Официальный дилер немецкого автопроизводителя изучает возможности, как обеспечить сервисную поддержку на рынке в Молдове.

Autoblog пишет, что ситуация также будет связана с возможным вывозом новых автомобилей и запчастей за пределы страны. Сообщалось, что были случаи поставок автомобилей в РФ.

Grand Premium был единственным официальным дистрибьютором марки Mercedes-Benz в Молдавии. С декабря 2007 года начала свою деятельность, подписав прямой контракт с Mercedes-Benz.

Напомним, что Mercedes-Benz отключила поддержку сервисных программ в России, два месяца назад немецкий производитель подтвердил увольнение с российского рынка.

Ранее мы писали, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Московской области РФ.

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