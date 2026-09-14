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Mercedes-Benz сообщил о повреждении автоцентра в Одессе из-за удара РФ

12:45 14.09.2026 Пн
1 мин
Автосалоны и сервисные участки компании в Одессе продолжают работать
aimg Анастасия Мацепа
Фото: российская атака повредила часть предприятия УКРАВТО ОДЕССА (ГСЧС)

Российская атака повредила часть предприятия УКРАВТО ОДЕССА. Несмотря на это автосалоны брендов MERCEDES-BENZ, KIA, DUCATI и MASERATI, а также сервисные участки продолжают работать в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Mercedes-Benz.

В компании отметили, что после российской атаки повреждена часть предприятия.

В то же время, автосалоны брендов MERCEDES-BENZ, KIA, DUCATI и MASERATI работают в штатном режиме.

Также продолжают работать сервисные участки мультибренда и MERCEDES-BENZ.

Для клиентов компания опубликовала контакты отделов продаж и сервиса:

  • отдел продаж – (048) 777 77 27;
  • отдел сервиса – (048) 728 27 18;
  • отдел продаж Mercedes-Benz – (048) 703 07 27;
  • отдел обслуживания Mercedes-Benz – (048) 728 77 37.

Напомним, вечером 12 сентября Россия нанесла удар по объекту логистической инфраструктуры Одесщины. В результате атаки пострадали два человека, повреждено здание и грузовой автомобиль.

Утром 13 сентября РФ совершила атаку на Одессу . В результате обстрела повреждены многоэтажки, частные дома, а также другие гражданские объекты. Предварительно было известно о 20 пострадавших.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что враг готовит новую волну ударов по Украине сразу по нескольким направлениям.
Сейчас идет удар беспилотников по Одесщине. Угроза сохраняется и для других областей.

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