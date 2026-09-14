Mercedes-Benz сообщил о повреждении автоцентра в Одессе из-за удара РФ

В компании отметили, что после российской атаки повреждена часть предприятия.

В то же время, автосалоны брендов MERCEDES-BENZ, KIA, DUCATI и MASERATI работают в штатном режиме.

Также продолжают работать сервисные участки мультибренда и MERCEDES-BENZ.

Для клиентов компания опубликовала контакты отделов продаж и сервиса:

отдел продаж – (048) 777 77 27;

отдел сервиса – (048) 728 27 18;

отдел продаж Mercedes-Benz – (048) 703 07 27;

отдел обслуживания Mercedes-Benz – (048) 728 77 37.

Напомним, вечером 12 сентября Россия нанесла удар по объекту логистической инфраструктуры Одесщины. В результате атаки пострадали два человека, повреждено здание и грузовой автомобиль.

Утром 13 сентября РФ совершила атаку на Одессу . В результате обстрела повреждены многоэтажки, частные дома, а также другие гражданские объекты. Предварительно было известно о 20 пострадавших.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что враг готовит новую волну ударов по Украине сразу по нескольким направлениям.

Сейчас идет удар беспилотников по Одесщине. Угроза сохраняется и для других областей.