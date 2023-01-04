Может привести к авариям: Mercedes-Benz пришлось отозвать более 100 тысяч авто

Автомобильному производителю Mercedes-Benz пришлось отзывать с продажи 125 тысяч авто из-за проблем с люками. Это может привести к масштабным авариям на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Mercedes-Benz.
Известно, что при производстве авто была нарушена технология нанесения клея для крепления крышки люка. Это привело к тому, что стеклянная панель и сдвижная крыша могут быть соединены ненадежно.
При этом владелец машины может заметить неисправность из-за шума ветра во время быстрой езды.
"Из-за производственных отклонений у поставщика стеклянные панели могли быть склеены без надлежащего нанесения и/или вентиляции грунтовки", - говорится в сообщении.
В Mercedes-Benz решили отозвать по продаже модели авто C-класса, CLK, E-класса и CLS 2001-2011 годов, а также множество других популярных авто:
Кроме этого, компания пообещала возместить расходы тем владельцам авто, у которых возникнет проблема с крышкой люка после окончания гарантии.
Ранее мы писали, что Mercedes-Benz отключает поддержку сервисных программ в России, два месяца назад немецкий производитель подтвердил увольнение с российского рынка.
Также немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Московской области РФ.
Кроме того, около 8 тысяч премиальных автомобилей, предназначенных для российского рынка, заблокированы в бельгийском порту Зебрюгге из-за санкций, наложенных ЕС на Москву после ее вторжения в Украину.