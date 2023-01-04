RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Может привести к авариям: Mercedes-Benz пришлось отозвать более 100 тысяч авто

Фото: Mercedes-Benz отозвала с продажи 125 тысяч авто (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Автомобильному производителю Mercedes-Benz пришлось отзывать с продажи 125 тысяч авто из-за проблем с люками. Это может привести к масштабным авариям на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Mercedes-Benz.

Известно, что при производстве авто была нарушена технология нанесения клея для крепления крышки люка. Это привело к тому, что стеклянная панель и сдвижная крыша могут быть соединены ненадежно.

При этом владелец машины может заметить неисправность из-за шума ветра во время быстрой езды.

"Из-за производственных отклонений у поставщика стеклянные панели могли быть склеены без надлежащего нанесения и/или вентиляции грунтовки", - говорится в сообщении.

В Mercedes-Benz решили отозвать по продаже модели авто C-класса, CLK, E-класса и CLS 2001-2011 годов, а также множество других популярных авто:

  • C230/2002-2007
  • C240/2001-2005
  • C280/2006-2007
  • C320/2001-2005
  • C350/2006-2007
  • CLK320/2003-2005
  • CLK350/2006-2009
  • CLK500/2003-2006
  • CLK550/2007-2009
  • CLS550/2006-2011
  • E320/2005-2009
  • E500/2003-2006
  • E550/2007-2009
  • AMG C32/2002-2004
  • AMG C55/2005-2006
  • AMG CLK55/2003-2005
  • AMG CLS55/2006
  • AMG CLS63/2007-2011
  • AMG E55/2003-2006
  • AMG E63/2007-2009
  • E350/2006-2009

Кроме этого, компания пообещала возместить расходы тем владельцам авто, у которых возникнет проблема с крышкой люка после окончания гарантии.

Ранее мы писали, что Mercedes-Benz отключает поддержку сервисных программ в России, два месяца назад немецкий производитель подтвердил увольнение с российского рынка.

Также немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Московской области РФ.

Кроме того, около 8 тысяч премиальных автомобилей, предназначенных для российского рынка, заблокированы в бельгийском порту Зебрюгге из-за санкций, наложенных ЕС на Москву после ее вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок