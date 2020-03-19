ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мера Світлодарська взяли під варту у справі про сепаратизм

Новини » Суспільство     19.03.2020 - 09:18
Мера Світлодарська взяли під варту у справі про сепаратизм
Фото: Анатолій Брехунець (bahmut-rayon.gov.ua)

Брехунця взяли під варту до 11 квітня

Донецький апеляційний суд змінив запобіжний захід Светлодарскому міському голові Анатолію Брехунцу на утримання під вартою у справі про сепаратизм. Про це повідомили в прокуратурі Донецької області.

Як зазначили в прокуратурі, суд задовольнив скаргу боку звинувачення на зміну запобіжного заходу. Брехунець пробуде під вартою до 11 квітня.

"Донецьким апеляційним судом задоволена апеляційна скарга прокуратури Донецької області про зміну запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою Светлодарскому міському голові, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, тобто в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, в лютому Анатолію Брехунцу повідомили про підозру. У травні 2014 року він вніс до порядку денного сесії і в подальшому позитивно проголосувала за питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для незаконного проведення референдуму про суверенності "ДНР". Тоді Краматорський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також РБК-Україна писало, що суд переніс розгляд справи проти екс 5-беркутівців на 4 червня, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Евромайдана.

ВАКС відмовився стягнути на користь держави заставу Альперіна Справа Гандзюк: суд обрав запобіжний захід Левіну
Новини України ДНРсепаратизмСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся