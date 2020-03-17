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Суд переніс розгляд справи екс 5-беркутівців на літо

Новини » Суспільство     17.03.2020 - 11:59
Суд переніс розгляд справи екс 5-беркутівців на літо
Фото: колишні "беркутівці" (graty.me)

Розгляд справи продовжиться 4 червня

Святошинський районний суд Києва переніс на 4 червня розгляду справи проти екс 5-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Евромайдана. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

У зв'язку з карантином суд у вівторок проходив у закритому режимі.

На засідання прибули 2 з 5 звільнених беркутівців, а саме Сергій Тамтура і Олександр Маринченко.

Суд відібрав у них особисте зобов'язання з'являтися на процес, головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що у трьох інших обвинувачених такі зобов'язання не відбиралися.

"Суд підкреслює, що на сьогоднішній день відсутня якась офіційна інформація про подальшу долю звільнених обвинувачених", - заявив він.

Суддя зазначив, що ця обставина може перешкодити присяжним винести вирок.

Суддя Дячук також вирішив з-за загрози здоров'ю присутніх не проводити засідання 17 березня і переніс справу на 4 червня на 12:00.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін полоненими за форматом "всіх на всіх" між Києвом і ОРДЛО. Так званим "республік" Донбасу були передані екс-беркутівці Олег Янішевський, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко. Пізніше Тамтура і Маринченко повернулися в Україну. Решти беркутівців також намагаються повернути.

Відзначимо, в Україні в зв'язку з розповсюдженням коронавіруса уряд посилив карантинні заходи. Зокрема, в країні закривають усі громадські об'єкти припиняють роботу пасажирського транспорту, закривають метро.

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