Мэра Сум Лысенко отпустили под залог

Напомним, что 4 октября следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 476 200 гривен залога.

По данным ВАКС, залог за мэра был внесен вчера, 5 октября, после чего его отпустили.

Дело Лысенко

Недавно мы сообщали, что, по данным правоохранителей, мэр Сум и чиновник Сумского городского совета требовали деньги за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия.

В СБУ объяснили, что фигуранты дела "обложили данью" местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора. В случае отказа угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

Уже 3 октября Лысенко и другому фигуранту объявили подозрение. Их действия квалифицировала по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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