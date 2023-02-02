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Мэра Чернигова Атрошенко окончательно отстранили от должности сроком на год

Фото: мэр Чернигова Владислав Атрошенко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Львовский апелляционный суд запретил Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

Так, суд принял это решение 1 февраля при рассмотрении апелляции на решение Яворивского районного суда, который 7 декабря 2022 года на год запретил Атрошенко занимать свой пост.

Также апелляционный суд оставил в силе штраф в 6,8 тыс. грн, при этом дополнительный штраф 3,4 тыс. грн отменил.

Сторона защиты с решением суда не согласна. Свидетель водитель Александр Коробко настаивал на том, что инициатива по пересечению границы и обмену автомобиля Tesla на служебный автомобиль Toyota Camry, официально закрепленный за водителем, принадлежит ему.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Яворовский районный суд Львова лишил мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность городского головы в течение года.

Как сообщалось, Атрошенко 2 июля 2022 пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска "Краковец". После запрета выезда ГНСУ в военное время мэр Чернигова отправил своего водителя за границу, чтобы тот вернул служебный автомобиль, которым в течение трех месяцев пользовалась его жена в собственных нуждах.

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Чернигов