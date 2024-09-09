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Зеленский назначил временного главу Закарпатской ОВА: кто им стал

Понедельник 09 сентября 2024 19:53
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Зеленский назначил временного главу Закарпатской ОВА: кто им стал Фото: Мирослав Белецкий (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Закарпатской областной военной администрации. Им стал Мирослав Белецкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Закарпатской областной государственной администрации на Белецкого Мирослава Золтановича", - говорится в указе.

Что известно о Мирославе Белецком

Мирослав Билецкий окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия", квалификация - инженер-механик.

Был кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины IX созыва на внеочередных выборах 2019 года от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" за №16 в партийном списке.

Белецкий был избран депутатом Закарпатского областного совета VIII созыва от Закарпатской областной организации политической партии "Родное Закарпатье".

С февраля 2021 года Белецкий занимал должность первого заместителя председателя Закарпатской ОВА.

С 25 ноября 2021 года входит в состав постоянной комиссии областного совета по бюджету.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе в украинском правительстве произошли большие кадровые изминения.

В частности, Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской областной военной администрации Виктора Микиты.

После увольнения Микиту назначили на пост заместителя руководителя Офиса президента.

Вчера он рассказал о своей задаче на новой должности.

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