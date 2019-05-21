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Ще один міський голова хоче йти на вибори з партією на базі "Відродження"

Новини » Вибори 2019    21.05.2019 - 16:31
Ще один міський голова хоче йти на вибори з партією на базі "Відродження"
Фото: Богдан Андріїв (УНІАН)

Андріїв вважає, що в Раді мусить бути сильне представництво місцевого самоврядування

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв заявив про готовність на парламентські вибори долучитися до команди політичної сили, яку найближчим часом спільно з мером Одеси буде розбудовувати міський голова Харкова Геннадій Кернес. Про це мер Ужгорода написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Богдан Андріїв, він підтримує необхідність посилення представництва місцевого самоврядування в Верховній раді.

"Я, як і мер Харкова, вважаю, що в парламенті мусить бути сильне представництво місцевого самоврядування. А народними депутатами мають обиратися фахівці, які знають проблеми на місцях та вміють їх вирішувати. Саме такі люди, спираючись на свій досвід та професіоналізм, зможуть напрацювати план дій і для подолання проблем у масштабах всієї держави", - пише Андріїв.

Він зазначив, що партія "Відродження" від самого початку створювала свою структуру "знизу догори", організовуючи партійні осередки в регіонах.

"Вважаю, що саме на таких засадах може базуватися сильна парламентська партія, яка буде залежати не від прізвища одного лідера, а від якості роботи її представників. І це стане найкращим стимулом для того, щоб працювати на результат. Гадаю, більшість громадян підтримають такий підхід. Обирати потрібно справи, а не слова!", - заявив мер Ужгорода.

Ще один міський голова хоче йти на вибори з партією на базі &quot;Відродження&quot;

Як повідомлялося, Богдан Андріїв був обраний мером Ужгорода під час місцевих виборів 2015 року від партії "Відродження".

20 травня мер Харкова Геннадій Кернес повідомив у своїй сторінці в Facebook про те, що спільно з мером Одеси Геннадієм Трухановим планує вести партію на парламентські вибори.

До її складу увійдуть представники партій "Відродження", "Довіряй справам" Геннадія Труханова, а також близько 50-ти народних депутатів мажоритарників. Цю інформацію підтвердив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік.

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