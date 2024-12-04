Водометы и газ, задержания и разгоны: в Тбилиси начались шестые сутки протестов

В центре Тбилиси началась очередная ночь массовых протестов из-за отсрочки правительством переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз. Полицейский спецназ жестко задерживает участников акции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia.

Люди начали собираться на площади Свободы возле парламента вечером 3 декабря. В начале митинга участники грелись сжиганием маек с символикой "Грузинской мечты".

Ближе к полуночи по местному времени (22:00 по Киеву) спецназ начал очередной ночной разгон.

На боковой улице, ведущей к проспекту Руставели, включили водомет. Одновременно спецназ начал двигаться от площади Свободы.

На центральном проспекте Шота Руставели начались массовые задержания. В МВД заявили, что за последние дни в общей сложности было задержано 300 человек.

Спецназ под прикрытием водометов начал вытеснять протестующих с территории перед парламентом.

Перед силовиками осталась группа с петардами, что позволило отойти основной части акции вглубь проспекта Руставели.

Однако спецназ все равно активно применял слезоточивый газ.

После 1:00 по местному времени спецназ не предпринимает активных действий против демонстрантов.

Большая часть участников акции находится на территории от театра Руставели до площади Республики. На "передовой" - лишь несколько десятков из них.

Около 2:00 ночи по местному времени (00:00 по Киеву) на проспекте Руставели протестующие устроили импровизированное лазерное и световое шоу.

Обновлено 1:00

В Тбилиси три часа ночи. Противостояние протестующих со спецназом продолжается где-то посередине проспекта Руставели.

Еще много людей, не имеющих противогазов и других средств защиты, стоят дальше.

Спецназовцы начинают полную зачистку проспекта Руставели обычно с четырех до шести утра.