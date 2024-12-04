Водометы и газ, задержания и разгоны: в Тбилиси начались шестые сутки протестов
В центре Тбилиси началась очередная ночь массовых протестов из-за отсрочки правительством переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз. Полицейский спецназ жестко задерживает участников акции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsgeorgia.
Люди начали собираться на площади Свободы возле парламента вечером 3 декабря. В начале митинга участники грелись сжиганием маек с символикой "Грузинской мечты".
Ближе к полуночи по местному времени (22:00 по Киеву) спецназ начал очередной ночной разгон.
На боковой улице, ведущей к проспекту Руставели, включили водомет. Одновременно спецназ начал двигаться от площади Свободы.
На центральном проспекте Шота Руставели начались массовые задержания. В МВД заявили, что за последние дни в общей сложности было задержано 300 человек.
Спецназ под прикрытием водометов начал вытеснять протестующих с территории перед парламентом.
Перед силовиками осталась группа с петардами, что позволило отойти основной части акции вглубь проспекта Руставели.
Однако спецназ все равно активно применял слезоточивый газ.
После 1:00 по местному времени спецназ не предпринимает активных действий против демонстрантов.
Большая часть участников акции находится на территории от театра Руставели до площади Республики. На "передовой" - лишь несколько десятков из них.
Около 2:00 ночи по местному времени (00:00 по Киеву) на проспекте Руставели протестующие устроили импровизированное лазерное и световое шоу.
Обновлено 1:00
В Тбилиси три часа ночи. Противостояние протестующих со спецназом продолжается где-то посередине проспекта Руставели.
Еще много людей, не имеющих противогазов и других средств защиты, стоят дальше.
Спецназовцы начинают полную зачистку проспекта Руставели обычно с четырех до шести утра.
Акции протеста в Грузии
На парламентских выборах в Грузии, которые прошли 26 октября с масштабными нарушениями, победила пророссийская партия "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе. Она набрала 54% голосов.
Президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии, набравшие от 8 до 11%, отказались признать результаты выборов, объявили новоизбранный парламент нелегитимным и призвали людей выходить на протесты.
Сначала митинги были немногочисленными и не перерастали в столкновения с силовиками. Однако ситуация резко обострилась 28 ноября, когда сформированное на базе нового парламента правительство во главе с премьер-министром Кобахидзе отсрочило на 2028 год начало переговоров о вступлении страны в ЕС.
Оппозиционные лидеры, партии и рядовые грузины начали масштабные протесты в центре Тбилиси с требованием отменить это решение.
Митинги продолжаются шестой день в центре грузинской столицы, а также в Батуми, Кобулети, Озургети и других городах страны. В Тбилиси каждую ночь спецназ жестко разгоняет людей, используя водометы и слезоточивый газ и задерживает митингующих.
Из-за силового подавления протестов, США приостановили стратегическое партнерство с Грузией и ввели санкции, а также визовые ограничения в отношении ряда грузинских чиновников.
Санкции в отношении должностных лиц Грузии также ввели ряд стран Балтии.
О вероятности перерастания грузинских протестов в революцию, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.
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