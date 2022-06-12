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В Кириловці окупаційна "влада" змушує містян сплачувати данину: що відомо

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Неділя 12 червня 2022 16:05
В Кириловці окупаційна "влада" змушує містян сплачувати данину: що відомо Фото: в Кириловці окупаційна "влада" змушує містян сплачувати данину (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обклали містян в Кирилівці Запорізької області даниною. Організатором схеми виявилась гауляйтер Катерина Уманець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Риа-Мелитополь".

Як відзначають місцеві, Уманець вимагає від людей, які торгують сільською продукцією на ринку, щодня сплачувати їй по 59 гривень готівкою.

Також Уманець зібрала у селищній раді місцевих підприємців та оголосила вимогу про сплату 1 тисячі гривень щомісяця.

"Підприємці запитали ким підписано розпорядження. Їм відповіли, що підпис ставив "ваш голова" Уманець. Люди сказали, що їхня голова - це Малєєв і платити відмовилися. Тоді їх почали умовляти платити хоча б по 800 гривень", - відзначив один із підприємців.

Водночас ходять чутки, що Уманець вже незабаром покине свою "посаду", яку пізніше займе інший місцевий колаборант.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія почала паспортизацію в тимчасово окупованому Мелітополі.

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