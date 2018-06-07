Мер Южноукраїнська Пароконний пішов у відставку

Депутати Южноукраїнської міської ради проголосували за відставку Пароконного

Депутати Южноукраїнської міської ради Миколаївської області в ході сьогоднішньої позапланової сесії проголосували за відставку мера міста Віктора Пароконного. Про це повідомляють "Новини-Н".

У протоколі лічильної комісії зазначається, що за дострокове припинення повноважень Пароконного віддали голоси 25 депутатів з 26, що взяли участь у голосуванні, один - проти. Ще 9 депутатів, які взяли бюлетені, участь у голосуванні не брали.

Згідно з інформацією видання, питання про дострокове припинення повноважень Пароконного обговорювалося протягом місяця.

Додамо, що наприкінці квітня 2018 року в Южноукраїнську городяни почали збір підписів за відставку мера і розпуск виконкому через підвищення тарифів. Після цього, 2 травня, 20 депутатів міськради Южноукраїнська підписалися під зверненням з вимогою відставки мера Пароконного.

Нагадаємо, раніше Пароконный заявив, що спроби депутатів міськради відправити його у відставку є "купівельними" проектом і супроводжуються погрозами.