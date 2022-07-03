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Мер Слов'янська заявив про масштабний обстріл міста: до 15 пожеж та багато жертв

Фото: Слов'янськ під масштабним обстрілом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Слов'янськ (Донецька область) потрапив під масштабний обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж, є багато жертв та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха під час відеозвернення.

"Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні міська влада Слов'янська призупинила рух тролейбусів. Причиною цього стала загроза обстрілів з боку окупантів.

Додамо, Слов'янськ залишається однією з цілей РФ, а тому окупанти постійно обстрілюють місто, зокрема і забороненими касетними боєприпасами.

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