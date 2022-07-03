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У Слов'янську перестали їздити тролейбуси: у чому причина

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Слов'янськ, Неділя 03 липня 2022 11:53
У Слов'янську перестали їздити тролейбуси: у чому причина Фото: у Слов'янську призупинили рух тролейбусів (facebook.com/vadymlyah)
Автор: Наталія Юрченко

Міська влада Слов'янська призупинила рух тролейбусів. Причиною цього стала загроза обстрілів з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Вадима Ляха в Facebook.

Електротранспорт у Слов'янську перестав їздити з неділі, 3 липня.

"Ми були змушені піти на цей захід у зв'язку з постійною загрозою обстрілів та неприпустимістю скупчення людей. Про поновлення тролейбусного руху буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Слов'янськ залишається однією з цілей російської армії. Тому окупанти постійно обстрілюють місто, зокрема і забороненими касетними боєприпасами.

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Слов'янськ Донецька область
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