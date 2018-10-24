Мер Нью-Йорка назвав відправку посилок з бомбами спробою терактів

Фото: Білл де Блазіо (flickr.com)

Він подякував співробітників служби швидкого реагування за швидке врегулювання ситуації

Мер Нью-Йорка Білл Де Блазіо у середу, 24 жовтня, заявив, що ситуація з відправленням по пошті посилок з вибуховими пристроями є тероризмом, і зазначив, що ця загроза нейтралізована. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

"Те, що ми бачили сьогодні - це спроба тероризму, терористичного акту, спрямованого на те, щоб підірвати свободу преси і лідерів цієї країни за рахунок актів насильства", - сказав він на прес-конференції.

Він подякував співробітникам служби швидкого реагування за швидке врегулювання ситуації.

Нагадаємо, видання NBC, посилаючись на високопоставленого чиновника правоохоронних органів, повідомило, що чотири вибухових пристрої, які були надіслані Хілларі і Біллу Клінтонів Бараку Обамі, Джорджу Соросу і в редакцію CNN, пов'язані.

РБК-Україна повідомляло, що співробітники секретної служби США перехопили дві підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.