Мер Миколаєва розповів, як потрібно балансувати карантинні обмеження

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що зараз необхідний помірний карантин. При цьому необхідно більше штрафувати за відсутність масок.

Про це Сенкевич розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вважає за необхідне надати можливість штрафувати за порушення маскового режиму на місцевому рівні.

"Один раз людина заплатить п'ятдесят гривень, іншим разом, а потім подумає, що маску за три з половиною гривні носити все ж дешевше. З маскою справа така ж, як з порушенням швидкості: справа не тільки в твоїй безпеки, а в безпеці інших", - сказав Сенкевич.

Мер Миколаєва додав, що зараз люди розслабилися, і це призвело до збільшення захворюваності COVID-19. За його словами, зараз необхідно вводити обмеження, які скорочували б кількість людей, які перебувають в одному місці.

"Ми розуміємо, що потрібно розвивати медичну сферу і потрібен помірний карантин, щоб в одному місці перебувала мінімальна кількість людей. Я був, напевно, першим міським головою, який скасував святкування дня міста. У нас в минулому році зібралося від 50 до 60 тисяч осіб. В цьому році планували зібрати близько вісімдесяти тисяч, або навіть ста... Але по факту все було перенесено на невизначений термін ", - повідомив Сенкевич.

Він додав, що через весняний локдаун постраждали багато людей, що може привести до зростання злочинності.

"Навесні був локдаун, багато людей сильно постраждали, в ресторанній сфері та сфері обслуговування. Де вони брали гроші? У ломбардах, брали мікрокредити. Сьогодні все це потрібно віддавати. А тепер їм знову говорять: все, ми вас знову закриваємо. Що робити людям ? Багатьох це штовхне на злочинний шлях. і ми будемо боротися не тільки з медичними проблемами, а й з проблемами злочинності ", - зазначив мер Миколаєва.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Сенкевич попросив Кабмін послабити карантин в Миколаєві.