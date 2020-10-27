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Мер Миколаєва просить Кабмін послабити карантин в місті

Миколаїв, Вівторок 27 жовтня 2020 17:59
Мер Миколаєва просить Кабмін послабити карантин в місті
Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич просить Кабінет міністрів послабити карантин у місті. Рішенням Державної комісії з питань ТЕБ і НС з 26 жовтня у Миколаєві встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Очільник міста звернувся до глави Кабміну Дениса Шмигаля, зважаючи на соціальну напруженість через карантин та для недопущення негативного впливу на економічну ситуацію у Миколаєві.

"Попросив прем’єр-міністра... сприяти наданню Держкомісією дозволу на провадження діяльності суб’єктами господарювання у сфері культури, громадського харчування, розважальних закладів, дитячих центрів/клубів та мистецьких шкіл у м. Миколаєві", - написав мер.

Сенкевич звернув увагу, що надання таких дозволів буде супроводжуватися обмеженнями щодо кількості відвідувачів, часу роботи та обов’язковим дотриманням протиепідемічних заходів та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, в Україні почали діяти нові зони карантину, які оновила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У "червону" зону увійшли 11 облцентрів.

Як писало РБК-Україна, у населених пунктах Чернівецької області з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки обмежили роботу закладів громадського харчування.

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Новини України Суспільство МиколаївкарантинДенис Шмигаль

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