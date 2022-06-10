ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мер Миколаєва розповів, які підприємства працюють у прифронтовому місті

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 10 червня 2022 08:58
Мер Миколаєва розповів, які підприємства працюють у прифронтовому місті Фото: мер Миколаєва Олександр Сенкевич (mkrada.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Більшість підприємств Миколаєва відправило своїх працівників у простій, і вони виїхали з міста. Працюють супермаркети, аптеки і підприємства критичної інфраструктури.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"У нас на сьогодні працюють підприємства критичної інфраструктури, медичні заклади, але більшість підприємств не працює", - сказав він

За його словами, найбільше підприємство Миколаєва - "Зоря" - "Машпроект" - було розбомблене в перший місяць, воно виготовляло турбіни. Більшість підприємств відправило своїх працівників у простій, і вони виїхали з Миколаєва.

"Площа нашого міста складає майже 260 кілометрів квадратних. У нас на сьогодні працює до десяти кафешок, якийсь ресторанчик. А в основному працюють супермаркети, аптеки і підприємства критичної інфраструктури - Миколаївводоканал, Миколаївобленерго, Миколаївгаз, Миколаївоблтеплоенерго тощо",- сказав він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії з Миколаєва виїхало більше половини жителів. Однак точне число поки невідомо.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз