ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У "червоних зонах" Чернівецької області обмежили роботу кафе та ресторанів

Чернівецька область, Вівторок 27 жовтня 2020 15:53
У "червоних зонах" Чернівецької області обмежили роботу кафе та ресторанів
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У населених пунктах Чернівецької області з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки обмежили роботу закладів громадського харчування. Відповідні зміни вже набрали чинності.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації.

"В Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, а також у містах Чернівці та Новодністровськ, які зараз знаходяться в "червоній зоні" карантину, обмежать роботу закладів громадського харчування. Відповідне рішення під час свого засідання прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Так, кафе та їдальні будуть працювати з 8:00 до 18:00. При цьому в закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів і не більше 20 осіб одночасно.

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні набрали чинності оновлені зони карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Києві та шести областях ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%.

Відзначимо, в Україні за добу зафіксували 6677 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань виявили в Києві, а також Харківській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події КоронавірускарантинЧерновицкая область

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся