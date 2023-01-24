Мэр Мелитополя объяснил, зачем россияне врут об "удачном" наступлении под Запорожьем

Российские захватчики терпят серьезные потери на фронте, поэтому пытаются врать об "успехах" в социальных сетях.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Не в силах выиграть войну на фронте, россияне развернули информационную войну в интернете", - заявил Федоров.
По его словам, в течение последних дней оккупанты распространяли историю об "удачном наступлении" российской армии на Запорожском направлении. Также они рассказывали о захватах населенных пунктов Каменское, Щербаки, Малые Щербаки и другие.
Федоров отметил, что пропаганда россиян преследовала следующие цели:
"Однако традиционно ни одна история оккупантов не подкреплена фактами", - добавил мэр.
Напомним, что на Запорожском направлении Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупантам, в результате чего потери россиян достигли более полусотни человек.
Российские захватчики несут серьезные потери из-за боев в Запорожской области. Поэтому они вынуждены открывать новые госпитали в оккупированном Крыму.
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