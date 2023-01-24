Мэр Мелитополя объяснил, зачем россияне врут об "удачном" наступлении под Запорожьем

"Не в силах выиграть войну на фронте, россияне развернули информационную войну в интернете", - заявил Федоров.

По его словам, в течение последних дней оккупанты распространяли историю об "удачном наступлении" российской армии на Запорожском направлении. Также они рассказывали о захватах населенных пунктов Каменское, Щербаки, Малые Щербаки и другие.

Федоров отметил, что пропаганда россиян преследовала следующие цели:

отвлечь внимание от провала на Донецком направлении;

оправдать многочисленные потери в Запорожском направлении;

посеять уныние, чтобы жители перестали ждать деоккупации.

"Однако традиционно ни одна история оккупантов не подкреплена фактами", - добавил мэр.