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Мэр Мелитополя объяснил, зачем россияне врут об "удачном" наступлении под Запорожьем

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики терпят серьезные потери на фронте, поэтому пытаются врать об "успехах" в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Не в силах выиграть войну на фронте, россияне развернули информационную войну в интернете", - заявил Федоров.

По его словам, в течение последних дней оккупанты распространяли историю об "удачном наступлении" российской армии на Запорожском направлении. Также они рассказывали о захватах населенных пунктов Каменское, Щербаки, Малые Щербаки и другие.

Федоров отметил, что пропаганда россиян преследовала следующие цели:

  • отвлечь внимание от провала на Донецком направлении;
  • оправдать многочисленные потери в Запорожском направлении;
  • посеять уныние, чтобы жители перестали ждать деоккупации.

"Однако традиционно ни одна история оккупантов не подкреплена фактами", - добавил мэр.

Напомним, что на Запорожском направлении Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупантам, в результате чего потери россиян достигли более полусотни человек.

Российские захватчики несут серьезные потери из-за боев в Запорожской области. Поэтому они вынуждены открывать новые госпитали в оккупированном Крыму.

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