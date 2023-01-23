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Бесславно умирают. Россияне понесли большие потери во время наступления в Запорожской области

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Запорожская область, Понедельник 23 января 2023 19:14
Бесславно умирают. Россияне понесли большие потери во время наступления в Запорожской области Фото: россияне понесли большие потери во время наступления в Запорожской области (Мариенко Андрей УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

На Запорожском направлении Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупантам, в результате чего потери россиян достигли более полусотни человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

"Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В течение 20 - 21 января враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков" - сообщили в Генштабе.

По их данным, в результате боевого столкновения оккупантов с подразделениями украинских Сил обороны потери захватчиков составили более 50 человек, 16 из них - безвозвратные.

Кроме того, ВСУ уничтожили 9 единиц вооружения и военной техники РФ разного типа, в том числе танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр". Еще 4 единицы повреждены.

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что россияне пытаются наступать на четырех направлениях, а ВСУ избивают по складам боеприпасов.

К тому же, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, как российский оккупант доводит до других подразделений приказ о жесткой экономии боеприпасов.

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Вооруженные силы Украины окупанти Запорожская область Войска РФ
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