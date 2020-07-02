Мер Коломиї заразився коронавірусом

Фото: Ігор Слюзар (kolrada.gov.ua)

Слюзар не має симптомів захворювання

Міський голова Коломиї (Івано-Франківська обл) Ігор Слюзар заразився коронавірусом. Також захворювання підтвердили у його заступника.

Про це у Facebook повідомив Ігор Слюзар.

Він повідомив, що 2 липня був отриманий позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19. При цьому сам Слюзар не має жодних симптомів захворювання.

"Самопочуття хороше. Ми з сім'ями йдемо на самоізоляцію на 2 тижні. Найближчий коло контактних осіб також пройдуть тестування", - написав мер Коломиї.

Зазначимо, станом на 2 липня в Коломиї підтверджено 54 випадки захворювання коронавірусом, з них чотири людини померли, 34 - одужали. Всього в Івано-Франківській області підтверджено 2489 захворювання, померло - 102 пацієнта, одужали - 1108.

Нагадаємо, 12 червня коронавірус підтвердили у дружини президента Олени Зеленської, вона продовжує проходити лікування в лікарні, у неї двостороння пневмонія.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в країні заразилися коронавірусом 889 осіб, всього в Україні майже 46 тисяч хворих.

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Автор: Игорь Литвиненко