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В Україні майже 900 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     02.07.2020 - 08:53
В Україні майже 900 нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні складає близько 46 тисяч

Станом на 2 липня в Україні виявили різке збільшення кількості випадків коронавірусу - за минулу добу заразились ще 889 людей. Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській області, Києві, Рівненській, Закарпатській, Волинській, Донецькій областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Всього в Україні вже 45 887 заражених, з них 1 185 померли і більше 20 тисяч одужали. Зокрема, за минулу добу померли 1дей і 505 людей одужали.

В Україні майже 900 нових випадків коронавірусу

Крім того, мер Києва Віталій Кличко написав на своєму Telegram-каналі, що за минулу добу заразились ще 104 киянина і троє померли. Всього через вірус померли 111 жителів столиці.

На сьогодні в столиці вже 5242 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

В Україні майже 900 нових випадків коронавірусу

Зазначимо, останні дні в Україні фіксують зменшення нових випадків коронавірусу майже вдвічі, порівняно з минулим тижнем. Вчора було менше 700 заражених за добу. Хоча тиждень тому був антирекорд - більше 1000 нових заражень.

Новина доповнюється..

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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