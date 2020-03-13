ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мер Києва просить закрити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус

Новини » Політика     13.03.2020 - 13:01
Мер Києва просить закрити авіасполучення з країнами, де поширюється коронавірус
Ілюстративне фото (УНІАН)

Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури та керівництва аеропорта "Бориспіль"

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури та керівництва аеропорта "Бориспіль" закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу. Про це він написав у Facebook.

Мер міста зазначив, що київська влада спостерігає за ситуацією, коли до Києва досі прямують рейси з Мілану, у якому складна ситуація з поширення епідемії.

"Друзі! Звертаюся до Міністерства інфраструктури та керівництва аеропорта "Бориспіль" закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія короновірусу", - заявив він.

Кличко вважає, що припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, "необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом".

Нагадаємо, трьох пасажирів зняли з рейсу Мілан-Каїр у аеропорту "Бориспіль" для перевірки на коронавірус, тести виявились негативними. Пасажири літака скаржились на кашель.

РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області посилили заходи карантину через коронавірус, прийнято рішення закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади.

У Раді розповіли, коли повернуться до звичайного режиму роботи Саміт ЄС-Китай відкладуть через коронавірус
Новини України авиасообщениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся