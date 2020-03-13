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Мэр Киева просит закрыть авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус

Новости » Политика     13.03.2020 - 13:01
Мэр Киева просит закрыть авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус
Иллюстративное фото (УНИАН)

Кличко обратился к Министерству инфраструктуры и руководству аэропорта "Борисполь"

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству инфраструктуры и руководству аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса. Об этом он написал в Facebook.

Мэр города отметил, что киевская власть наблюдает за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана, в котором сложная ситуация по распространению эпидемии.

"Друзья! Обращаюсь к Министерству инфраструктуры и руководству аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия короновируса", - заявил он.

Кличко считает, что прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, "необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом".

Напомним, сегодня трех пассажиров сняли с рейса Милан-Каир в аэропорту "Борисполь" для проверки на коронавирус, тесты оказались отрицательными. Пассажиры самолета жаловались на кашель.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области ужесточили меры карантина из-за коронавируса, принято решение закрыть спортивные комплексы, бассейны, бани и прочие подобные заведения.

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