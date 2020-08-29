Мер Івано-Франківська закликав виходити на протести через посилення карантину

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що рішення центральної влади віднести місто до "червоної зони" слід скасувати. Він вважає його необґрунтованим.

Про це Руслан Марцінків сказав у відеозверненні, яке опублікував у себе на сторінці в Facebook.

Таким чином, міський голова закликав жителів виходити на мирний протест, щоб заявити про свою незгоду з таким рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Критерії, встановлені на рівні держави, суб'єктивні. Відбувається політичний шантаж заходу України", - сказав Марцінків.

Також він додав, що місто не ігноруватиме розпорядження центральної влади.

"Я закликаю мирним способом висловлювати свій протест", - сказав мер.

Нагадаємо, у зв'язку з попаданням Івано-Франківська до "червоної зони" місто посилило карантин.

Також раніше повідомлялося, що в Україні оновили карантинні зони.