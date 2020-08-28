У Кабміні назвали ТОП-10 нових держпослуг, які запустять з жовтня

У Кабінеті міністрів назвали ТОП-10 нових послуг, які будуть запущені у жовтні. Послуги будуть доступні на порталі та у додатку "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.
Зокрема, на порталі "Дія" запустять такі послуги:
У додатку "Дія" будуть доступні сім послуг.
Серед них - цифровий шерінг документів: користувач зможе передавати копії документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження), натиснувши "ОК" на пуш повідомлення у Дії. Наприклад, коли банк вимагає паспорт для зняття копії відкриття рахунку онлайн або під час заселення у готель.
Стане доступною послуга керування належним користувачем.
"Можливість розшарити технічний паспорт на авто іншій людині, і він відобразиться у Дії. Наприклад, ваша дружина зможе їздити на вашому автомобілі без фізичного технічного паспорта. Він буде у неї в додатку", - зазначив Федоров.
Також серед послуг:
"І мені здається, це 3% від того, що в роботі. Реєстр народонаселення, реформа Держспецзв'язку, розвиток Diia Company, впровадження CDTO по всій країні, розвиток послуг в ЦНАП, Дія Освіта, потужний проект Дія Бізнес та інші", - окреслив міністр плани відомства.
Нагадаємо, в Україні 27 серпня запрацював гід з державних послуг - інформаційний онлайн-портал про всі сервіси, які надають органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Як писало РБК-Україна, з липня комплексна послуга "єМалятко" стала доступна в Центрах надання адміністративних послуг.