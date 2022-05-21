Окупанти викрали та катують мешканку Херсону. Звинувачують в коригуванні артвогню
Російські військові викрали мешканку тимчасово окупованого Херсона, яка висловлювала проукраїнську позицію. Дівчину катують й змушують зізнатися, нібито, в коригуванні артвогню.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.
"У місті з власного будинку зникла Ірина Горобцова, яка в своїх соціальних мережах засуджувала вторгнення окупантів на територію України та її рідного міста. Жінку викрали в її день народження", - пише Денісова.
Як відзначила омбудсмен, окупанти катують дівчину та намагаються вибити в неї зізнання про те, що, нібито, вона коригувала вогонь по окупаційних військах на чорнобаївському аеродромі.
Фото: Ірина Горобцова (t.me/denisovaombudsman/6160)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові у Херсоні блокують виїзд з міста для цивільних. Усіх охочих покинути місто - військові направляють до Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.