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Окупанти викрали та катують мешканку Херсону. Звинувачують в коригуванні артвогню

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Субота 21 травня 2022 18:04
Окупанти викрали та катують мешканку Херсону. Звинувачують в коригуванні артвогню Фото: Людмила Денісова, уповноважена Верховної ради України з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові викрали мешканку тимчасово окупованого Херсона, яка висловлювала проукраїнську позицію. Дівчину катують й змушують зізнатися, нібито, в коригуванні артвогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"У місті з власного будинку зникла Ірина Горобцова, яка в своїх соціальних мережах засуджувала вторгнення окупантів на територію України та її рідного міста. Жінку викрали в її день народження", - пише Денісова.

Як відзначила омбудсмен, окупанти катують дівчину та намагаються вибити в неї зізнання про те, що, нібито, вона коригувала вогонь по окупаційних військах на чорнобаївському аеродромі.

Окупанти викрали та катують мешканку Херсону. Звинувачують в коригуванні артвогню

Фото: Ірина Горобцова (t.me/denisovaombudsman/6160)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові у Херсоні блокують виїзд з міста для цивільних. Усіх охочих покинути місто - військові направляють до Криму.

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Україна Російська Федерація Херсон
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