Мер Херсона розповів, як працює міська влада в умовах окупації

У Херсоні, який від початку березня знаходиться в окупації, продовжує працювати міська влада. Проте частина чиновників та інших представників управління покинули місто.

Міський голова продовжує залишатися у місті. Він з фахівцями працює дистанційно, оскільки окупанти призначили власних "керівників".

" Дійсно, з першого дня війни і понині я знаходжусь у Херсоні. Після 26 квітня, коли "комендантом" Херсонської області від Російської Федерації був призначений новий "очільник" міста, "адміністратор" Херсонського району і міста Херсон - Олександр Кобець, ми перейшли працювати дистанційно. Тоді ж я звернувся до Офісу президента, аби нам надали інструкції, як нам далі виконувати свої функції в тій ситуації, яка сталася", - зазначив Колихаєв.

У місті залишилася велика частина лікарів, вчителів, керівників комунальних підприємств, три профільних заступники міського голови, керівники критичної інфраструктури - водоканал, обленерго, міськсвітло, транспортні комунальні підприємства. Проте частина працівників мерії пішла на простій та у відпустку. Деякі написали заяви на звільнення.

Колихаєв зазначив, що деякі чиновники та управлінці отримали наказ про виїзд. Так, 27 лютого Херсон покинув керівник управління МВС Ігор Король.

" Залишився керівник ДСНС, завдяки Андрію Васильовичу і його команді ми гасили пожежі від влучення снарядів, коли відбувалося захоплення міста, і працювали, аби була можливість забирати "двохсотих" і "трьохсотих". Я дуже вдячний йому і людям, які працювали з ним у найважчі для міста часи, вважаю, що це справжні патріоти, які виконували свої обов'язки на 100%", - додав мер.